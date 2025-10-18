来週の中国主要企業決算不動産や通信サービス、ヘルスケア *は金融株 20日（月） 中電控股 21日（火） 中国移動 中国電信 保利置業集団 22日（水） 中国聯通 中国聯合網絡通信 24日（金） 中国神華能源 中信証券* 無錫薬明康徳新薬開発 長城汽車 中国海外発展 金沙中国 国薬控股 ※予定は変更することがあります