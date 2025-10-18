来週の米主要企業決算本格化テスラ、ネットフリックス、インテル （）は予想1株利益、単位:ドル 21日（火） ＧＥエアロ（1.45） コカ・コーラ（0.78） フィリップ・モリス（2.11） ＲＴＸ（1.41） テキサス・インスツルメンツ（1.60） ロッキード（6.35） ３Ｍ（2.07） ＧＭ（2.27） ネットフリックス（7.01） 22日（水） テスラ（0.52） ＩＢＭ（2.41） ＡＴ＆Ｔ（0.54） ラムリサー