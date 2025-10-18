経済指標 【カナダ】 ＊国際証券取扱高（8月）21:30 結果259.2億カナダドル 予想N/A前回266.6億カナダドル（266.9億カナダドルから修正）（国際証券取扱 高) 要人発言・ニュース ＊トランプ大統領 中国とはうまくいくと思う 中国は米国との対話を望んでいる米国は中国と話したい 中国との貿易交渉は非常に順調 ＊ハセット米ＮＥＣ委員長 中国と米国、双方にとって良い関係に戻れると確信