▼福岡県（福岡管区気象台・１８日５時）【福岡地方】くもり時々雨【北九州地方】くもり時々雨【筑豊地方】くもり時々雨【筑後地方】くもり時々雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・１８日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり時々雨▼長崎県（長崎地方気象台・１８日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり時々雨【壱岐・対馬】雨後くもり【五島】くもり時々雨▼熊本県（熊本地方気象台・１８日５時）【熊本地方】くもり時々雨【