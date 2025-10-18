【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）【映像】ド軍ベッツ、神キャッチ→ジャンピングスローの瞬間10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希を助けたムーキー・ベッツのスーパープレーが話題となっている。9回表ブルワーズの攻撃、この回先頭の5番アンドルー・