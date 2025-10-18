【ロサンゼルス＝平沢祐】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のブルズは１７日、河村勇輝（２４）との契約を解除したと発表した。河村は下部のＧリーグでプレーしながらＮＢＡにも出場できる「ツーウェー契約」を結んでいた。プレシーズンマッチでは２試合に出場。米ＣＢＳスポーツ（電子版）によると、脚を痛めていたという。河村は昨季、グリズリーズでＮＢＡデビューを飾った。今年はブルズの一員としてサマーリーグに参