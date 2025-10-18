中西聖輝（青山学院大）4年投手182㎝90㎏右投右打智弁和歌山 ©️野球太郎 一昨年は常広羽也斗（広島1位）、下村海翔（阪神1位）、中島大輔（楽天6位）、昨年は西川史礁（ロッテ1位）、佐々木泰（広島1位）と近年多くの選手がドラフト指名を受けている青山学院大。昨年は大学四冠（春秋のリーグ戦・大学選手権・明治神宮大会）を達成し、今年春のリーグ戦でも5連覇を成し遂げるなど