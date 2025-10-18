アフリカの島国マダガスカルでクーデターを率いた軍幹部のランドリアニリナ大佐が17日、大統領に就任しました。マダガスカルの首都アンタナナリボの憲法裁判所で17日に大統領就任式が行われ、クーデターを率いた軍司令官のランドリアニリナ大佐が就任を宣誓しました。ランドリアニリナ氏は演説で「今日は我が国にとって歴史的な転換点となる」と述べました。さらに「行政や社会、経済システムを徹底的に改革する」と強調しました。