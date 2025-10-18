50歳前後から「飲み込む力」が衰えてくるという（写真：KY／PIXTA）「飲み込む力」が衰えてくる50歳前後になると、急激に増大するのが誤嚥のリスク。食べ物や唾液が誤って気管のほうに入って誤嚥性肺炎を起こしてしまうと命取りにもなりかねません。そこで本稿では、管理栄養士の関口絢子氏の著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から一部を抜粋・編集する形で、「飲み込む力」の衰えを補う食事のコ