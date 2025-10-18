週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、人間を癒やしてくれるかわいらしい猫たちが社会にどれだけの経済効果をもたらしているのか徹底調査！《出演》渋谷和宏（経済ジャーナリスト）佐藤梨那（日本テレビアナウンサー）《猫が身近な街・吉祥寺で調査》★今年で16年目！街が猫一色に染まる猫イベントイベント名：吉祥寺ねこ祭り開催期間：10月1日〜10月31日開催概要：吉祥寺のさまざまなお店で