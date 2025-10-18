2024Ç¯½©¡¢½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Mr. CHEESECAKE (¥ß¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­)¡ß³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡£2025Ç¯¤â10·î15Æü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ä¡¢Mr. CHEESECAKE¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Á ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤¬¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMr. CHEESECAKE¤È¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜMr. CHEESECAKE¤È³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¤¬ºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¢£¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î