速球派でも大柄でもなかった工藤公康は、なぜ長きにわたり現役を続けられたのか？現役生活29年という異例のキャリアを支えたのは、高校時代から磨き続けてきた「ある力」だと本人は語る。のちの監督業でも大いに役立ったと言う、その力とは？※本稿は、工藤公康『工藤メモ「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。工藤公康が成し遂げた29年もの現役プロ生活29年間のプロ野球