Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。包丁や料理道具にはある程度こだわるほうなんですが、肝心の手入れは正直サボりがち。包丁の切れ味って、料理のテンポやモチベを左右するってのはわかっているんですけどね…。昔バイトしていた料理屋の料理長からは「包丁は毎日研ぐのが理想」と教わったことがあります。理想ではある