◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ブルワーズ―ドジャース（2025年10月17日ロサンゼルス）ブルワーズは17日（日本時間18日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に臨む。ここまで0勝3敗で1敗もできない状況となっているが、試合前にはパット・マーフィー監督（66）が会見に臨んだ。指揮官は「今日の朝、伝説的な監督から電話をもらうという幸運があった。ずっとアドバイスを求めていたん