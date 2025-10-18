◇セ・リーグCSファイナルステージ第３戦阪神4-0DeNA（2025年10月18日甲子園）銀色に輝くクライマックスシリーズ（CS）優勝シャーレを手にした阪神監督・藤川球児は「あと4つです」とファンに日本一を約束した。リーグ優勝時に話した「あと3つ勝たないといけません」と似ているが、少しニュアンスが違う。独走、史上最速でリーグ優勝を決めたチームとして、大差で離したチームとのファイナルステージで敗れるわけにはい