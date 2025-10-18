ソフトバンクの大関は22年以来3年ぶりのCS登板。前回はファーストS、ファイナルS各2試合に救援登板し、0勝1敗、防御率7・20。先発はきょうが初めてで勝てばCS初勝利となる。今季の日本ハム戦は3試合で1勝0敗、防御率1・80と安定。被打率は・259と抑え、レイエスを4打数無安打、2三振。ただし、水谷・750、清宮幸・375、郡司・375、万波・333と打ち込まれており気は抜けない。今季の大関は、みずほペイペイで14試合に先発。