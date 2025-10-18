プロ野球・巨人の泉口友汰選手が17日、ジャイアンツ球場で練習。CS敗退から4日間の休みを経て、早めの練習再開となりました。今季は開幕こそ2軍スタートでしたが、4月4日に1軍登録されると4月9日に、ショートで初スタメン。その第3打席で今季初ホームランを放つなど、チャンスをものにし、6月中旬からはショートを定位置としました。「想像もしてないようなシーズンでした。開幕は2軍だったし、全く想像してなかったです」と語った