河村勇輝（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAのブルズは17日、ツーウエー契約を結んでいた河村勇輝（24）との契約を解除したと発表した。河村はNBA挑戦2シーズン目の今季、右脚を痛めてオープン戦の欠場が続いていた。昨季グリズリーズで日本人4人目、Bリーグ出身では初のNBAデビューを果たした。今夏は若手登竜門のサマーリーグでブルズの一員として好アピールし、ツーウエー契約を勝