アップルが開発している「スマートグラス（スマート眼鏡）」には、接続したデバイスに応じて2つのモードが存在すると報じられています。 ↑スマートグラスはどうなる？（画像提供／Romeo A.／Unsplash）。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルのスマートグラスはMacとペアリングしたときに「visionOS」のフルバージョンが実行できる一方、iPhoneとペアリングした際には、より軽く、モバイル向けに最適