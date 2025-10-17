日産自動車株式会社は、自然の中で“自分だけの部屋”のようにくつろげる「キャラバン MYROOM」の一部仕様を向上し、2025年12月15日より発売すると発表した。 今回の仕様変更では、新たに断熱・遮音性能を高めた専用アルミシートを採用し、快適性を向上。また、人気の2トーンに加えモノトーンカラーを追加し、フロントシートカバーも新設定。さらに、安全・運転支援機能も充実させ、快適な車