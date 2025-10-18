『M‐1グランプリ』ファイナリストであり、個人としての芸歴は22年目を迎えたモグライダーの芝大輔。終了したばかりの櫻井翔主演のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）など、近年では俳優としても活躍中だ。そんな芝が、これまでの軌跡や自身の考えをつづった初の書き下ろしエッセイ『煙太郎』を上梓した。そこで「芸人とは」と難しい質問を投げかけてみると、なるほど納得の答えが返ってきた。【写真】屋外撮影で引き出された