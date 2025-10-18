関越自動車道で2人が死亡した事故で、酒を飲んで車を運転した疑いで男が逮捕されました。酒気帯び運転などの疑いで逮捕された大澤弘明容疑者（52）は17日、関越道下りで酒を飲んだ状態で車を運転し、トラックに衝突したとみられています。この事故で、男性2人が死亡しました。大澤容疑者は容疑を認めているということです。