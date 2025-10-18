第2次世界大戦中に戦地で亡くなった戦没者を慰霊する式典が行われ、秋篠宮ご夫妻が参列されました。17日午後、秋篠宮ご夫妻は東京・千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑に到着されました。墓苑では戦地で収集された遺骨が納められていて、ご夫妻は遺族などと共に秋季慰霊祭に参列し、戦没者に黙とうを捧げられました。