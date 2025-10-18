「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、マリナーズ−ブルージェイズ」（１７日、シアトル）マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、第３戦の試合前練習中にブルージェイズ、ケビン・ガウスマン投手の訪問を受けた。ＭＬＢ公式とブルージェイズの球団公式ＳＮＳが伝えたもので「ガウスマンは憧れの選手と会うことができた」と伝えた。写真ではサムアップポーズを作りながらレジェンドに近づき、帽