闇バイトの募集に応じて強盗や特殊詐欺などの犯罪に加担し逮捕される若者のニュースが連日報じられる中、注目の映画が間もなく全国公開される。闇ビジネスから抜け出そうとする若者3人の3日間の逃走劇を描いた『愚か者の身分』だ（10月24日金曜日公開）。製作したのは、Netflixシリーズ「今際の国のアリス」などを手掛けるプロデュース集団THE SEVEN。同社初の劇場作品となる。森井輝プロデューサーと永田琴監督に、“現代の日本の