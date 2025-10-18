役者、映画プレゼンター、はたまた添削家――持ち前の“人間力”を発揮し、「多芸多才」を地で行く、俳優の赤ペン瀧川さん。劇中で見せる独特な存在感や、つい引き込まれてしまうトーク力など、そのマルチな才能は、47歳を迎えた今もなお、進化を続ける。【写真で見る】ドラマストリーム『スクープのたまご』に出演する赤ペン瀧川さん、主演・奥山葵さんら俳優の道に足を踏み入れたのは、まだ10代だった高校生の頃。そこから足かけ