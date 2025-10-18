◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦マリナーズ―ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦が１７日（日本時間１８日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、２回にマリナーズがスアレスの左翼席へのポストシーズン２号アーチで先制した。シーズン４９本塁打を放ちながらポストシーズンに入り１本塁打で打率