▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１８日５時）【宗谷地方】雨後くもり【上川地方】雨【留萌地方】雨【網走地方】くもり後雨【北見地方】くもり後雨【紋別地方】くもり時々雨【釧路地方】くもり後時々雨【根室地方】くもり後時々雨【十勝地方】くもり後時々雨【胆振地方】雨時々止む【日高地方】くもり後雨【石狩地方】雨【空知地方】雨時々止む【後志地方】雨後くもり【渡島地方】くもり時々雨【檜山地方】雨時々止む