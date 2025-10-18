スイス・トゥルトマンで、氷河から解け出した水＝9月（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】スイス科学アカデミーは18日までに、国内の氷河の体積が2024年10月〜25年9月に3.0％減ったとの推計を発表した。1950年代に始まった計測以来、4番目に大きな減少だった。冬の積雪量が少なく、夏の熱波が影響した。消失した体積は計約1.4立方キロメートルで、東京ドーム1100個分以上となる。2000〜10年の減少率は14％だったのが10〜20年