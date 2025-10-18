ダイハツ新型「ミゼット」28年ぶり復活！2025年10月13日、トヨタは10月下旬から開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に向けて、ショーに出展するコンセプトカーが登場する各ブランド（センチュリー、レクサス、GR、トヨタ、ダイハツ）のCMを公開しました。なかでも、ダイハツのCMに登場したコンセプトカー「ミゼットX」が注目を集めています。ダイハツ新型「ミゼット」28年ぶり復活！（トヨタイムズ「5ブランド