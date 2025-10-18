自民党と日本維新の会は17日、連立政権を見据えた2回目の政策協議を行いました。両党は「大きく前進した」として今後、詰めの協議を行います。政策協議には、自民党の高市総裁、維新の藤田共同代表と両党の幹事長、政調会長が出席し、維新側が前日に提示した12項目の政策要望について、自民党側が党の考え方を伝えました。自民党・小林政調会長：協議全体として見たときには大きく前進した。日本維新の会・藤田共同代表：大きく前