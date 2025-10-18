アメリカのトランプ大統領は17日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談しました。トランプ氏は、焦点となっている巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、慎重な姿勢も示しました。アメリカ・トランプ大統領：トマホークなしで戦争を終わらせられることを願っている。ゼレンスキー氏は会談で「プーチン氏は（平和を）望んでいないから圧力（トマホーク）が必要だ。交渉の席に着かせるのに必要なものはわかっている」と述べ、