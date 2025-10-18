遠藤航が所属するリバプールの専門メディア『Rousing The Kop』は先日、プレミアリーグ王者がU-20ワールドカップでU-20日本代表の主将を務めたDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）に関心を持っていると報じた。「センターバックのイチハラはU-20ワールドカップで強烈なインパクトを残し、そのプレーがリバプールのスカウト陣の目に留まった模様だ。日本の最初の２試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたイチハラは、特に際立っ