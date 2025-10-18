ブルズと2WAY契約した河村勇輝（24）がウェイブ（契約解除）された。17日（日本時間18日）にチームが公式発表した。21日（同22日）の今季開幕ロースターに生き残る事ができなかった。昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。ハイライトに残るようなプレーも多く披露したが、グリズリーズは、河村にクオリファイングオファー（QO）を出すことはなかった。そのため