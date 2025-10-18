【ヴィッセル神戸】Ｊリーグ３連覇へ きょう首位・鹿島との大一番 吉田孝行監督「自分たちがやってきたことを信じて、それをやるだけ。勝つことだけに集中したい」 大迫勇也選手「何をすれば結果が出るか、みんなわかっている。プライドも持って戦うだけ」チームで作りあげたサッカーに自信