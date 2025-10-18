ハンドボールで小学生日本一に輝いたチームが福岡市にあります。メンバーを引っ張るキャプテンのもとで、チームは悲願の三冠達成に向けて走り続けています。 福岡市を拠点とするクラブチーム「HC（ハンドボールクラブ）春吉Jr.」には、中学生以下の男女およそ90人が所属しています。「HC春吉Jr.」は、ことし8月、京都府京田辺市で開かれた、第38回全国小学生ハンドボール大会・男子