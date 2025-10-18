NY原油先物11 月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.54（+0.08+0.14%） ニューヨーク原油は小反発。 さらに安値を更新する場面もあったが、週末前ということや週明けには１１月当限の納会を控えていることもあり、このところの急落に対する売り方の利食いの買い戻しが 優勢で相場は水準固め模様となった。米株高も好感された。トランプ米大統領は前日、プーチン米大統領と２週間後にハンガリーで米露