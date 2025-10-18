NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4213.30（-91.30-2.12%） 金１２月限は反落。時間外取引では、安全資産として買いが根強く、アジア時間で５０ドル超の上げ幅を維持して推移。欧州時間に入り、上げ幅を縮小したが、２０ドル近い上げ幅を維持し、小じっかりと推移。日中取引では、米長期金利の上昇、ドル安一服から利食い売り先行もようとなり、下げに転換。前半で一段安となった後、押し目買いでいったん下げ渋っ