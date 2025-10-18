51歳バツイチの『カメ止め』俳優が本気の婚活に挑戦。辛口指導が話題のカリスマ婚活アドバイザーが「孤独死も考えた方がいい」と厳しい現実を突きつけた。【映像】婚活中の50代バツイチ俳優10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。