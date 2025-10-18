【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）【映像】佐々木朗希、絶叫！スタンドが大変なことになる10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希の奪三振締めとファンのリアクションが話題となっている。3-1、ドジャース2点リードの9回表、2死走者なしの場面で佐々木は、この