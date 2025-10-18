“令和最強のメリハリボディ”として注目を集める澄田綾乃の最新イメージ作品『ぶち好きっちゃ』の「Chapter4. 肌を伝う水滴」が、4K画質で配信スタートした。【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃今作は、本人にとって初の地元・山口県でのロケが実現。学生時代によく通ったという思い出の海でのショットをはじめ、関門橋を望む宿でのバスタイムシーンなど、さまざまなシチュエーションで澄田の美しい