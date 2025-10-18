今回は、略奪婚した女性が、出産後直面した過酷な現実について紹介します。出産後、母に子供を会わせると…「新卒で入った会社の先輩と、不倫関係に。そして先輩は奥さんと離婚し、私と結婚。私の母親は『家庭を壊してよく平気だね？』と言い、かなり微妙な反応をしましたが、なんとか結婚を認めてくれました。ただその後妊娠、出産したものの、母親は私の子を『可愛いね』とも何とも言わず、抱っこもしてくれず、ショックでした。