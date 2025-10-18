本日10月18日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』は、「秋のニューストリビアSP」が放送される。今回は、あまり報じられてはいないが、知ると思わず「へぇ〜」と言ってしまうような日本や世界の“池上流ニューストリビア”を解説していく。◆食中毒がもっとも多いのは10月!?“食中毒”と聞くと、暑くて湿気が高い夏に多いイメージがあるが、実は涼しくなってきた10月がピークなのだとか。理由はさまざまあるが、その一つ