大腸ポリープは自覚症状がほとんどなく、見逃されやすいものですが、放置すると一部ががんに進行することがあります。早期発見・早期治療が重要な理由と、見つかったときの対処法について、花田内科胃腸科医院の花田先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：花田 亮太（花田内科胃腸科医院） 昭和大学（現・昭和医科大学）医学部卒業。川崎市立川崎病院初期研修医、川崎市立川崎病院総合内科、川崎市立川崎病院内