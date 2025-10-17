不妊治療中の血液検査で偶然見つかった「血小板減少性紫斑病」。さらに詳しい検査を受けると、全身性エリテマトーデスという膠原病と診断されたDonさん（仮称）。自覚症状がほとんどないまま突然の入院を経験し、ステロイド治療による容姿の変化に悩みます。妊活の中断や友人関係の変化など、多くの喪失感と向き合いながら、見た目ではわからない病気の苦しさを抱えて生きるDonさんの、静かなる闘いの日々をご紹介します。