日本発のスニーカーブランド「オーエーオー（OAO）」が、2025年秋冬の新作としてローカットサイドゴアブーツ「レザルクブーツ ロー（LES ARCS BOOTS LOW ）」とスニーカー「ザ・カーブ ツー（THE CURVE 2）」を発売する。レザルクブーツ ローは10月18日からOAO HOUSE、公式オンラインストア、オーエーオー正規取扱店舗で展開し、ザ・カーブ ツーは10月25日からOAO HOUSE、公式オンラインストアで取り扱う。