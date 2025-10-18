18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円高の4万8290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 50673.92円ボリンジャーバンド3σ 49172.21円ボリンジャーバンド2σ 48290.00円18日夜間取引終値 47774.00円5日移動平均 47670.51円ボリンジャーバンド1σ 47582.15円17日日経平均株価現物終値 47060.00円一目均衡表・転換線 4