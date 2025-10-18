18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42.0ポイント高の3209.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3295.55ポイントボリンジャーバンド3σ 3251.25ポイントボリンジャーバンド2σ 3209.50ポイント18日夜間取引終値 3206.96ポイントボリンジャーバンド1σ 3182.10ポイント5日移動平均 3170.44ポイント17日TOPIX現物終値 31