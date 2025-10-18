18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 806.60ポイントボリンジャーバンド3σ 787.06ポイントボリンジャーバンド2σ 775.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 767.51ポイントボリンジャーバンド1σ 757.21ポイント75日移動平均 752.00ポ