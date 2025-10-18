ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――３歳牝馬三冠の最終戦、Ｇ?秋華賞（京都・芝2000ｍ）が10月19日に行なわれます。大西直宏（以下、大西）現役時代、京都や阪神で騎乗する機会は少なかったのですが、秋華賞には2003年に騎乗。マイネサマンサ（12番人気）の手綱をとらせてもらいました。当初騎乗する予定だった蛯名正義くん（現調教師）が、同じ日に東京で行なわれるＧ?府中牝馬Ｓの出走馬（レディパステル