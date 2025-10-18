【"格下"でも大駆けが期待できるのは？】10月19日（日）、京都競馬場で３歳牝馬によるＧ?秋華賞（芝2000ｍ）が行なわれる。今年はＧ?桜花賞（阪神・芝1600ｍ）を３番人気のエンブロイダリーが、Ｇ?オークス（東京・芝2400ｍ）を４番人気のカムニャックが勝利。一方で１番人気馬は、桜花賞ではエリカエクスプレスが５着、オークスではエンブロイダリーが９着と馬券に絡まず、やや波乱の決着に終わっている。今回の秋華賞には